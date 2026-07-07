Al ritmo de "Alive": Eddie Vedder se volvió viral por su particular "pausa de hidratación" en el Mundial 2026

La pausa de hidratación durante el partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo luego de que el líder de la legendaria banda Pearl Jam, Eddie Vedder, reaccionara de una manera muy particular al momento impuesto por la FIFA en todos los partidos de la Copa.

En el partido disputado en su natal Seattle, el vocalista se robó miradas al sumarse al descanso de una particular manera.

Vedder tomó una cerveza, la destapó y la levantó ante la cámara. En ese mismo instante, los parlantes del estadio comenzaron a reproducir "Alive", uno de los mayores éxitos del grupo grunge, y ante el entusiasmo del público, el cantante bebió el contenido completo de un solo trago y luego lo mostró vacío, desatando la ovación de los miles de espectadores presentes en el encuentro.