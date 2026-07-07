Steinert pidió dejar sin efecto fallo de la Contraloría en su contra

La exministra de Seguridad Trinidad Steinert presentó una solicitud de reconsideración para que la Contraloría General de la República (CGR) anule el fallo emitido en su contra que fue dado a conocer el jueves 1 de julio recién pasado.

En dicho dictamen, el órgano contralor estableció que la exautoridad excedió sus facultades al solicitar información sensible y detallada sobre una investigación penal en curso, apenas 48 horas después de haber asumido su cargo el 11 de marzo.

A través del dictamen N° D344/2026, el ente fiscalizador analizó el polémico oficio reservado N° 28, mediante el cual Steinert requirió a la PDI una nómina detallada de los funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa con un RUC específico (investigación al "Clan Chen" en Iquique).

Ahora, a través de un documento de 26 páginas y patrocinado por el abogado Rodrigo Irrazábal, la exministra pide "dejar sin efecto la conclusión" que apunta en su contra, ya que considera que existen "errores en derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen".

Por ello solicita que se anule la resolución, "declarando en su reemplazo que el oficio reservado N° 28 del 13 de marzo de 2026 se enmarcó en las atribuciones que confieren a la autoridad ministerial los artículos 3° (inciso cuarto) y 6° (letra i) de la ley 21.730 y que no ocurrió a su respecto infracción al deber de abstención".

El documento también acusa que el dictamen de la CGR omitió notificar el dictamen a Steinert, pese a que el pronunciamiento formula un reproche directo respecto de su actuación.