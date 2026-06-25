Ancelotti se viralizó al cantar el himno de Brasil: Soy con honor parte de este país

Un llamativo momento se vivió en la antesala del duelo entre Brasil y Escocia en el marco del Mundial 2026 luego de que el director técnico de la "Verdeamarela", Carlo Ancelotti, fuera captado por las cámaras de la transmisión oficial entonando con entusiasmo el himno nacional brasileño.

El registro del adiestrador italiano cantando la canción patria se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, generando diversas reacciones entre los hinchas de la escuadra sudamericana, quienes valoraron el gesto como una muestra de respeto y compromiso.

La escena cobra relevancia considerando que, durante sus primeros meses al mando del combinado pentacampeón, el propio Ancelotti había reconocido públicamente las dificultades que enfrentaba para aprender el idioma.

"Yo conozco dos himnos, uno el italiano y ahora estoy aprendiendo el himno de Brasil, que es difícil, pero leía las palabras. Cante su himno, sí. En este periodo soy, con honor, parte de este país, entonces, me gustó cantar el himno", dijo luego de la victoria por 3-0 de su equipo ante el elenco europeo.

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