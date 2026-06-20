Bielsa criticó fuertemente las pausas de hidratación en el Mundial: "Le quitan mucho al fútbol"

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó este sábado que los partidos del Mundial de Norteamérica se dividan en cuatro tiempos, debido a las pausas de hidratación que en ocasiones no están justificadas por las altas temperaturas, al asegurar que la medida se tomó sin pensar en el fútbol.

"No le agregan nada y le quitan mucho, cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", dijo el entrenador del combinado celeste en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde por el Grupo H.

Estas interrupciones son habituales en torneos de verano y originalmente fueron ideadas para ofrecer un respiro a los jugadores cuando el calor fuera muy abrasador.

Sin embargo, estos parones se han establecido en la cita planetaria aunque no haga calor o se juegue en un estadio cerrado, lo que ha dado lugar al debate de que verdaderamente respondan a motivos publicitarios.

Sobre el partido contra el conjunto africano, que se disputará este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami a las 18:00 horas (22:00 GMT), Bielsa confió en que su selección saldrá desde el inicio como lo hizo tras el descanso del debut contra Arabia Saudita.

"Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. (...) Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también", indicó, catalogando los primeros 45 minutos de "pastosos".

Además, volvió a defender la elección de Playa del Carmen como lugar de concentración de la selección, pese a que conlleve un viaje de México a Estados Unidos para los dos primeros partidos.

"No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades", señaló.