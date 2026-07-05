Cabo Verde recibió como héroes a su selección tras el histórico Mundial 2026

La selección de Cabo Verde fue recibida por una gran cantidad de hinchas en el retorno al país luego de su histórica participación en la Copa del Mundo 2026, donde debutó llegando hasta los dieciseisavos de final.

Los "Tiburones Azules", liderados por el arquero Vozinha, se transformó en la revolución del Mundial, ganándose los corazones de los hinchas alrededor del planeta fútbol junto con aplausos por su lucha luego de caer eliminados en la agonía del alargue ante Argentina por 3-2.

En primer lugar, cientos de fanáticos se reunieron en el acceso del Aeropuerto Internacional "Nelson Mandela" de la capital Praia, vestidos con sus camisetas y provistos de banderas para mostrar su agradecimiento al equipo.

También una caravana de automóviles se instaló en la calle paralela a la pista de aterrizaje e incluso algunos funcionarios del terminal aéreo celebraban mientras el avión terminaba de estacionarse.

Además, la bienvenida coincidió con el Día de la Independencia de Cabo Verde, pues el 5 de mayo de 1975 fue reconocida su separación de Portugal; dos años después de su declaración.

La fiesta en la principal isla del país insular no se quedará solo en el recibimiento tras bajar del avión, pues está organizado un recorrido por Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, la rotonda Ponta d'água en el sector homónimo, Calabaceira, la avenida Ciudad Lisboa, Prainha y Quebra Canela.