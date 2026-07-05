Fallecidos tras doble terremoto en Venezuela se acercan a los 3.000

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Además, hay 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario.

De acuerdo con el diputado, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos y 472.914 litros de agua.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos, dijo.

El número de desaparecidos sigue desactualizado

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.

Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

Por su parte, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos.

Según la plataforma, no se ha podido contactar a más de 31.000 personas.

Múltiples réplicas

Tras los terremotos del día 24, se han registrado 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

El sábado se cumplieron diez días de los terremotos, mientras que Venezuela evalúa los daños causados en infraestructuras e intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros, aunque las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.

Delcy afirma que estará "súper bien" tras sufrir infección viral

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio el sábado más detalles sobre la afección de salud que padece y aseguró que sufrió un "proceso infeccioso viral" que ya está superando.

"Recientemente, producto de un proceso infeccioso viral (...) a raíz de las lluvias, quedé con un proceso inflamatorio, pero nada me ha apartado de mi trabajo ni me va a apartar", aclaró hoy Rodríguez en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, añadió: "Voy a estar súper bien, ya estamos superando esta dolencia física".

La presidenta encargada confesó el jueves en una rueda de prensa en Caracas que tenía "un dolor interno muy profundo y la voz quebrada" debido a "una afección de salud".

Rodríguez no dio más detalles del alcance de su enfermedad, que visiblemente le afecta a la voz.

Rodríguez anunció que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras sufrir "graves daños" por el doble terremoto.