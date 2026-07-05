Quiroz asegura que Chile se salvará de la recesión técnica

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que, luego de cinco meses seguidos con cifras económicas negativas, este mes de junio "va a tener un Imacec positivo", lo que marcará "el punto de inflexión" para salvar a Chile de la recesión técnica.

En una entrevista a La Tercera, el jefe de la billetera fiscal fue consultado por el lúgubre desempeño de la economía chilena -que registró caídas en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo-, y aseguró que tres de ellos son resultados "heredados".

"Lo que ha ocurrido obedece a una herencia que traíamos, pero también a shocks muy específicos y muy notorios en minería, que cayó a dos dígitos; y en pesca. Como la economía venía con niveles estructuralmente bajos -2% en los últimos 12 años-, cualquier golpe de ese tipo la pone por debajo la línea de flotación", explicó.

Sin embargo, Quiroz anticipó "una buena noticia" para el Imacec de junio: "Disponemos de información que nos muestra que este mes marcó un punto de inflexión (...). Lo que pasó en los meses anteriores, fue anunciado por el IVA; ese mismo IVA, con las cifras que tenemos, nos dicen que junio va a tener un Imacec positivo", sostuvo.

"Entonces, junio marca el punto de inflexión y estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de reconstrucción" impulsada por el Gobierno y que se tramita en el Senado, expresó el ministro de Hacienda.

Asimismo, concordó que la debilidad de la economía chilena es "transitoria": "No hay visos de recesión", remató.

"Estamos súper entusiasmados con lo que viene"

El jefe de la billetera fiscal manifestó estar "súper entusiasmado con lo que viene", ya que adelantó "una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre".

"Veo un precio del cobre que está resiliente y tenemos datos interesantes en materia de inversión que muestran el cambio de expectativas. Hay un récord de proyectos que han ingresado al SEIA este año, de 23.000 millones de dólares. Tenemos proyectos aprobados récord de 16 mil millones", destacó.

"Lo más importante es que el catastro de la Corporación del Bienes de Capital muestra el crecimiento más alto en el quinquenio que viene, de los últimos 10 años: 27%. Ese número nos deja con una perspectiva de inversión de 30 puntos sobre PIB, lo que es el parámetro que anda buscando este plan para crecer al 4% por año", cifró.

"Estamos síper entusiasmados por lo que viene. Aquí va a haber un antes y un después de la ley (megarreforma)", aseguró.

Sin embargo, admitió que para el segundo semestre se mantendrá la meta fijada de 1,8% del crecimiento del PIB anual, aunque para 2027 "vamos a tener un año mejor que el que habíamos proyectado originalmente. Creo que va a estar arriba de 3%".

No descarta que desempleo nacional llegue al 10%

En cuanto a la cesantía del país -cifrada en 9,4% durante el trimestre marzo-mayo-, no descartó que alcance los dos dígitos y afirmó que el sector de la construcción será la prioridad del Gobierno para generar empleo.

"Lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción. No hay programa público que sustituya eso, y por ello este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre", aseveró.

"Llevamos más de 40 meses con desempleo arriba del 8%. La solución definitiva es estructural. Y este Gobierno viene, con su programa económico, a hacer transformaciones estructurales. No hay que perder esa expectativa nunca, porque el día que uno se pierde y empieza a zigzaguear, se pierde de la meta hacia dónde va", expresó el titular de Hacienda.

Consultado sobre si ve a la cesantía alcanzando el 10%, contestó: "Espero que no".