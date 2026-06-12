Canadá negó el ingreso a Thomas Partey y se perderá el debut de Ghana en el Mundial

El volante Thomas Partey no podrá participar en el estreno de Ghana en la Copa del Mundo 2026 ante Panamá, programado para este miércoles 17 de junio en Toronto a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT), después de negarse su ingreso a Canadá.

La noticia fue anunciada este viernes por la FIFA, que señaló en un comunicado publicado por la agencia EFE que el jugador no podrá desplazarse desde la concentración de Ghana en Boston, Estados Unidos hacia territorio canadiense, ya que su solicitud de visa fue rechazada por las autoridades del país.

"FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense", indicó el organismo rector del fútbol mundial.

La institución añadió que no participa en los procesos migratorios de los países anfitriones y recordó que corresponde a cada gobierno decidir a quien le concede la visa y puede entrar en su territorio.

Según informó el medio The Athletic, la negativa se sustenta en sus estrictas políticas de entrada para personas con procesos judiciales pendientes. Esto, porque el actual jugador de Villarreal está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual.

Con el juicio pactado para noviembre, el combinado africano tendrá que aguardar hasta los duelos contra Inglaterra, en el Gillette Stadium de Foxborough, y Croacia, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, para volver a contar con Partey en sus filas.