Cecilio Waterman se peleó con un compañero en el entrenamiento de Panamá

Cecilio Waterman, delantero de Universidad de Concepción, se peleó con el volante José Luis Rodríguez en la práctica de la selección de Panamá este viernes, a un día del duelo contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Waterman empujó a Rodríguez y ambos tuvieron que ser separados por sus compañeros mientras discutían, en el Red Bull Training Facility de Nueva Jersey.

En la rueda de prensa previa, el técnico Thomas Christiansen fue consultado por esta pelea y fue escueto, señalando que "fue algo normal", y valoró el espíritu competitivo de la selección, que ya está eliminada del Mundial.

El partido de Inglaterra y Panamá está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por el cierre del Grupo L, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.