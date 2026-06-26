Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.0°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Cecilio Waterman se peleó con un compañero en el entrenamiento de Panamá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de U. de Concepción tuvo que ser separado de José Luis Rodríguez, a un día del duelo con Inglaterra.

Cecilio Waterman se peleó con un compañero en el entrenamiento de Panamá
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cecilio Waterman, delantero de Universidad de Concepción, se peleó con el volante José Luis Rodríguez en la práctica de la selección de Panamá este viernes, a un día del duelo contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Waterman empujó a Rodríguez y ambos tuvieron que ser separados por sus compañeros mientras discutían, en el Red Bull Training Facility de Nueva Jersey.

En la rueda de prensa previa, el técnico Thomas Christiansen fue consultado por esta pelea y fue escueto, señalando que "fue algo normal", y valoró el espíritu competitivo de la selección, que ya está eliminada del Mundial.

El partido de Inglaterra y Panamá está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por el cierre del Grupo L, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada