Comisión Disciplinaria de la FIFA negó "intervención externa" en caso Balogun
El ente emitió un comunicado este lunes detallando el proceso de las medidas tomadas hacia el futbolista.
El ente emitió un comunicado este lunes detallando el proceso de las medidas tomadas hacia el futbolista.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA recalcó este lunes la independencia de sus decisiones y negó que reciba injerencias externas, adempas de explicar que no ha revocado la expulsión del estadounidense Folarin Balogun, pero precisó que la ha declarado suspendida y a prueba.
En un comunicado, la entidad expresó que apeló el domingo a su "facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria".
En esa secuencia, ordenó que quedara suspendida y a prueba por un período de un año la ejecución del castigo de un partido por el que el goleador también recibió una multa de 40.000 dólares.
"Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de manera inmediata. En cambio, la sanción permanece en suspenso durante el período de prueba y solo se hará efectiva si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año", subrayó la institución.