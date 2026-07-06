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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Comisión Disciplinaria de la FIFA negó "intervención externa" en caso Balogun

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ente emitió un comunicado este lunes detallando el proceso de las medidas tomadas hacia el futbolista.

Comisión Disciplinaria de la FIFA negó
 Agencia Xinhua
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La Comisión Disciplinaria de la FIFA recalcó este lunes la independencia de sus decisiones y negó que reciba injerencias externas, adempas de explicar que no ha revocado la expulsión del estadounidense Folarin Balogun, pero precisó que la ha declarado suspendida y a prueba.

En un comunicado, la entidad expresó que apeló el domingo a su "facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria".

En esa secuencia, ordenó que quedara suspendida y a prueba por un período de un año la ejecución del castigo de un partido por el que el goleador también recibió una multa de 40.000 dólares.

"Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de manera inmediata. En cambio, la sanción permanece en suspenso durante el período de prueba y solo se hará efectiva si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año", subrayó la institución.

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