"¡Dale de una vez!": Bielsa tuvo un momento de furia tras la eliminación de Uruguay

El técnico argentino Marcelo Bielsa protagonizó un tenso momento tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, expresando su furia en la entrevista después de la derrota con España en Guadalajara.

Mientras Bielsa esperaba la entrevista oficial, el "Loco" perdió la compostura y apuró la entrevista, gritando "¡Dale de una vez!".

Posterior a eso, respondió de forma lacónica las preguntas.

"No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", explicó.

Finalmente, señaló que el cambio de Valverde fue para "potenciar el ataque" en mediocampo, y que "nada" conversó con el arquero Fernando Muslera tras el cambio en el entretiempo.

Revisa el momento de furia de Bielsa: