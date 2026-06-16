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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

"Dan asco": Martín Liberman desmintió furiosamente declaraciones contra Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El polémico periodista se fue en contra de un medio argentino que publicó aparentes injurias del comunicador hacia el astro trasandino en la red social X

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El periodista argentino Martín Liberman respondió a un post en la red social X en el que supuestamente declaró que Lionel Messi no debía ser titular en el combinado albiceleste.

Las alegadas palabras del comunicador fueron difundidas por el medio trasandino El Crack Deportivo, en las que aparentemente Liberman afirmó que "Si Messi quiere que el equipo esté mejor, no puede ser titular. Debería retirarse."

Ante esto, el periodista respondió furiosamente al post, señalando que no existen pruebas que confirmen la veracidad de los dichos.

"Mentirosos! Dan asco! Dónde está el audio? El video? No compren pescado podrido", fueron los descargos del comunicador.

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