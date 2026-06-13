De Tom Cruise a Justin Bieber: Las celebridades presentes en el debut de EE. UU. en el Mundial

La selección de Estados Unidos firmó un estreno ideal en el Grupo D tras golear por 4-1 a Paraguay en el imponente SoFi Stadium, recinto que tuvo 70 mil espectadores entre los cuales destacaron varias figuras mediáticas.

Entre los invitados de honor destacaron los oscarizados Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Jamie Foxx, además del ícono del cine de acción Tom Cruise, quien compartió palco con el exfutbolista David Beckham.



También se dejaron ver estrellas de la talla de Halle Berry, Paris Hilton, Rob Lowe, Owen Wilson y la colombiana Sofía Vergara, mientras que el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates siguieron atentos el partido.

El ámbito musical también se hizo presente, ya que mientras Katy Perry, Anitta, Lisa (BLACKPINK) y el rapero Future encendieron la ceremonia inaugural, en las gradas se captó a Justin Bieber y su esposa Hailey.

En el palco de honor, el Secretario de Estado Marco Rubio y el primer ministro canadiense Justin Trudeau compartieron con los mandamases de la FIFA y Conmebol, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, respectivamente.

El fútbol internacional estuvo representado por leyendas de la talla de Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry, quienes comentaron el duelo para señales deportivas, sumado a la presencia del mediático influencer IShowSpeed.

No obstante, la prensa local destacó la ausencia del presidente Donald Trump, quien optó por no asistir al trascendental estreno de su selección.