EE.UU. afirmó que el ICE priorizará la seguridad y no las deportaciones durante el Mundial

Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) afirmó este sábado que el organismo estadounidense centrará sus esfuerzos en garantizar la "seguridad nacional" y la protección del próximo Mundial y no en la aplicación de las leyes migratorias.

"Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo", señaló Homan a ACB y explicó que la prioridad de la misión "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el evento a salvo de amenazas mayores.

No obstante, el funcionario advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo.

"Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", afirmó Homan.

Al ser cuestionado sobre si el público general y los visitantes extranjeros procedentes de otros países deberían preocuparse por posibles arrestos migratorios por parte de ICE durante el torneo, el "Zar de la frontera" insistió en que el enfoque de la institución está exclusivamente puesto en la prevención de riesgos y la logística de protección.

"Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar", finalizó Homan.

El Mundial de Norteamérica tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, siendo este último el lugar donde se inaugurará la cita planetaria este jueves 11 de junio con el cotejo entre México y Sudáfrica.