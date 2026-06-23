El emotivo trasfondo tras el beso viral de Stale Solbakken, el DT que estuvo "clínicamente muerto"

La clasificación de Noruega a la siguiente ronda tras vencer por 3-2 a Senegal dejó una de las postales más difundidas en las redes sociales: el director técnico Stale Solbakken buscando con insistencia en las tribunas a su esposa, Anniken, para fundirse en un afectuoso abrazo y beso.

"No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas", explicó posteriormente el entrenador. Sin embargo, detrás de este registro familiar existe una historia de resiliencia y salud que marcó la vida de la pareja hace más de dos décadas.

En marzo de 2001, cuando Solbakken se desempeñaba como mediocampista de Copenhague de Dinamarca, se desplomó en pleno entrenamiento debido a un paro cardíaco. La rápida reacción del médico del club, Frank Odgaard, quien le practicó reanimación cardiopulmonar y masajes cardíacos hasta la llegada de la ambulancia, resultó fundamental.

El propio exfutbolista detalló las consecuencias de ese episodio en una entrevista: "Mi corazón dejó de latir. Estuve técnicamente muerto durante siete minutos. Me estaban llevando en la ambulancia cuando finalmente respondí. Estuve en coma durante casi 30 horas e ingresado en el hospital durante 14 días".

Respecto a lo que experimentó mientras estaba inconsciente, Solbakken relató en su momento que "al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro... llamémoslo túnel. Era una luz hermosa. Cuando me despertaron, pensé: 'Oh, no, ¿podría quedarme allí un poco más?'. No tengo explicación para lo que vi".

Para estabilizar su condición, al actual seleccionador noruego se le implantó un desfibrilador, sometiéndose a complejas pruebas médicas. "El ritmo cardíaco llega a un punto en el que el corazón acaba deteniéndose. Dicho de forma sencilla: te matan por unos segundos o hasta un minuto y luego te devuelven a la vida para verificar si el dispositivo funciona", recordó.

Aunque existía la posibilidad de seguir jugando, el riesgo médico lo obligó a retirarse del fútbol profesional de manera prematura, un proceso que afectó profundamente a su entorno cercano.

"Para quienes presenciaron todo esto, lo que vivieron debió de ser un trauma. Mi esposa todavía no puede hablar del tema, a pesar de que han pasado tantos años. En aquel momento se quedó sola con dos hijos: uno de cuatro años y otro de uno. Anniken tenía apenas 23 o 24 años, y me asombraba cómo logró afrontar aquella situación tan difícil a una edad tan temprana", reflexionó Solbakken, otorgando un significado más profundo al abrazo que hoy da la vuelta al mundo.