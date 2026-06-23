"Me recuerda a Jackson": Romero y Soto protagonizan duro cruce por acusación contra Grau

La tensión entre el oficialismo y la oposición por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau se hizo evidente este martes en El Primer Café de Cooperativa donde los diputados Agustín Romero (Partido Republicano) y Raúl Soto (PPD) se enfrascaron en una dura discusión.

Luego de que la excandidata presidencial Evelyn Matthei criticara la acusación contra Grau, Romero afirmó que la exministra y exalcaldesa "no es una figura relevante", lo que este martes dio paso a la polémica en el panel de Cooperativa.

Respecto a sus dichos sobre Matthei, el republicano sostuvo que "son diferencias en este mundo político. Si a mí no me gusta que me digan algo, a mí en lo personal, (...) dejaré esta actividad y me dedicaré a hacer paellas, que es lo que más me gusta".

"Yo escucho -respondió Soto- al diputado Agustín Romero y por alguna razón me recuerda a Giorgio Jackson. Yo creo que este es el regreso de la superioridad moral".

El presidente del PPD fustigó el "tono altanero de desmerecer, de ningunear a los demás, (...) y esto de creerse con la verdad absoluta, verdad inalterable, y que vengo a imponer (...), ese nivel de dogmatismo, de inflexibilidad y de posiciones políticas extremas le hacen daño al debate público en nuestro país".

"Creo que es un profundo error que Republicanos se deje llevar por libertarios a posiciones tan extremas, tan irracionales como están demostrando el día de hoy. Y creo que les va a pasar la cuenta y los va a hacer fracasar rotundamente si es que no se dan cuenta y corrigen a tiempo", añadió.

Soto postuló que "acá se están claramente delineando dos oficialismos: un oficialismo que es extremo, que es irracional, que está en la batalla cultural e ideológica, y otro oficialismo que es más responsable, que es más moderado y que está más bien en la línea de la gestión pública".

"Yo valoro tremendamente y comparto que Chile Vamos en esto particularmente ha demostrado que tiene valentía, que tiene la capacidad de diferenciarse, de marcar posturas propias y pensando en el país y en la responsabilidad de las decisiones que se tienen que tomar", dijo a propósito de la acusación constitucional.

En la réplica, Romero -notoriamente molesto- dijo: "Me acaba de decir el diputado Soto: irracional, irresponsable. ¿Usted se imagina que yo dijera eso de otra persona?".

"Lo que pasa -agregó- es que usted (Soto) tiene carta blanca para decir lo que quiera, y si alguien le contesta probablemente se va a enojar y me va a llamar a mí irracional, irrazonable, extremo, de extrema derecha. Bueno, esa es la diferencia. La diferencia es que yo por lo menos no me voy a poner a llorar y no creo que me vaya a hacer paellas todavía".

"Bájese de la nube", le respondió Soto a lo cual Romero respondió: "Bájate tú. Tú llegas, insultas, dices cualquier cosa y te crees que te puedes ir para la casa tranquilo. Insólito".