PDI ubicó a los 64 niños haitianos: 63 están en Chile y uno en México

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó este martes que fueron ubicados los 64 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que figuraban como no habidos en el preinforme de la Contraloría General de la República.

"Ya puedo dar cuenta hoy que hemos ubicado a los 64. De ellos, 63 se encuentran en Chile y una adolescente en México", detalló la máxima autoridad de la policía civil.

Respecto a este último caso, Cerna explicó que "los oficiales tomaron contacto con el padre que está en Chile y una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien".

"Con eso cerramos el ciclo de que tenemos todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estábamos verificando. Mucha de esa información se pudo hacer a través de los cruces de base de datos, que es lo que arrojó esta situación de que el Estado tenía mucha información, pero quizás faltaba la articulación precisa para poder trabajar con ella y también los resguardos que significan datos sensibles como es el caso de los menores", agregó el jefe policial.

Los menores fueron reportados como desaparecidos tras ingresar al país mediante vuelos chárter en 2025 bajo programas de reunificación familiar.