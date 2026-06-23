PDI ubicó a los 64 niños haitianos: 63 están en Chile y uno en México
El director general Eduardo Cerna confirmó el cierre del ciclo de búsqueda de los menores que figuraban como no habidos en el preinforme de la Contraloría General de la República.
Detalló que las autoridades tomaron contacto con la menor localizada en el extranjero y su madre, verificando que "se encuentran bien".
Los menores fueron reportados como desaparecidos tras ingresar al país mediante vuelos chárter en 2025 bajo programas de reunificación familiar.