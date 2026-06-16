El Mundial sumó escena bochornosa con pelea de hinchas de Argentina y Argelia en Nueva York

Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron incidentes en las inmediaciones de Times Square, en Nueva York, durante la previa del partido entre ambas selecciones por el Mundial 2026, según consignó La Nación.

Las imágenes difundidas por testigos mostraron golpes de puño, patadas y gritos entre simpatizantes de ambos países, mientras otro grupo de fanáticos intentaba frenar el avance de la pelea en uno de los puntos turísticos más concurridos de Estados Unidos.

La Policía de Nueva York intervino para separar a los involucrados y controlar la situación. Desde la fuerza de seguridad local confirmaron al citado medio que "no hubo arrestos" tras los incidentes registrados durante la noche del lunes.

El episodio ocurrió a pocas horas del estreno de Argentina ante Argelia, partido programado en Kansas City por el Grupo J, en una jornada que también tuvo una masiva presencia de hinchas trasandinos en distintas ciudades de Estados Unidos.