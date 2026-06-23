Embajada iraní en Eslovenia destacó emotivo relato de Solabarrieta sobre el arquero Beiranvand

El arquero Alireza Beiranvand fue la figura de Irán en su empate contra Bélgica en la segunda fecha 2026, con una historia personal que también se robó los reflectores y generó un relato en la televisión chilena que fue valorado por el país de Medio Oriente.

La embajada iraní en Eslovenia, a través de su cuenta oficial en X, compartió la narración de Fernando Solabarrieta para Chilevisión, quien repasó la vida de Beiranvand desde su origen como pastor nómade hasta el escape de su familia para poder jugar al fútbol.

Además, la embajada destacó los guiños de Solabarrieta a la situación bélica de Irán con Estados Unidos —e Israel—, con la frase "La resistencia irani simbólicamente expresada en un césped estadounidense" y que el portero "Mantiene al equipo de Irán con muchas chances de pasar en esta Copa del Mundo; pese a quien le pese".