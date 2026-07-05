[ESTADISTICAS] Los jugadores con más faltas cometidas en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 continúa su desarrollo con los calientes duelos de eliminación directa, que dejan un curioso detalle estadístico sobre las faltas cometidas.

Según la plataforma DataFactory, el paraguayo Andrés Cubas lidera la tabla con 13 infracciones, mientras sus compatriotas Matías Galarza y Juan José Cáceres integran el Top 10 en el cuarto y séptimo puesto.