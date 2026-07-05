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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[ESTADISTICAS] Los jugadores con más faltas cometidas en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tres paraguayos aparecen en el Top 10. Revisa la tabla.

[ESTADISTICAS] Los jugadores con más faltas cometidas en el Mundial 2026
 EFE
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La Copa del Mundo 2026 continúa su desarrollo con los calientes duelos de eliminación directa, que dejan un curioso detalle estadístico sobre las faltas cometidas.

Según la plataforma DataFactory, el paraguayo Andrés Cubas lidera la tabla con 13 infracciones, mientras sus compatriotas Matías Galarza y Juan José Cáceres integran el Top 10 en el cuarto y séptimo puesto.

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