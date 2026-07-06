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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Federación Francesa recusó las tarjetas amarillas a Olise, Koné y Barcola

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La información fue brindada por Guy Stephan, asistente del DT galo Didier Deschamps

Federación Francesa recusó las tarjetas amarillas a Olise, Koné y Barcola
 EFE
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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) apeló ante la FIFA las tres tarjetas amarillas recibidas por Michael Olise, Manu Kone y Bradley Barcola en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, según confirmó este lunes Guy Stephan, segundo entrenador del cuerpo técnico de Didier Deschamps en "Les Bleus".

"Sí (ha recurrido la FFF). Sobre esa tarjeta (a Olise) y también sobre las otras tarjetas amarillas. Sobre las tres", aseguró el ayudante del estratega.

Los futbolistas fueron amonestados durante el encuentro ante la "Albirroja" y de recibir otra cartulina amarilla ante Marruecos, se perderían una eventual semifinal del certamen.

 

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