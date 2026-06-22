FIFA le revocó credencial a periodista paraguayo por "comentarios despectivos" contra árbitro

FIFA le revocó la credencial a un periodista paraguayo que cubría el Mundial de Norteamérica para un grupo de medios del país sudamericano, después que el comunicador hiciera "repetidos ataques personales y comentarios despectivos" contra el árbitro salvadoreño Iván Barton, así como otros oficiales del organismo rector del fútbol.

La sanción desembocó tras los comentarios que hizo el periodista Jorge "Chipi" Vera, sobre la actuación de Barton en el duelo entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la competición, en el que el conjunto guaraní se impuso por 1-0 con un gol del mediocampista Matías Galarza.

En ese partido, Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival, medida que FIFA instauró después de la polémica de presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior, lo que generó fuertes críticas de Vera al juez y al presidente de la institución Gianni Infantino.

Como consecuencia de la sanción, el comunicador no podrá hacer ningún tipo de cobertura relacionada con el Mundial en las plataformas del grupo de medios.

También se le negó la posibilidad de estar presente en los estadios de la cita planetaria como periodista, aunque no aclaró si la decisión le prohíbe ingresar a los recintos deportivos como un aficionado.

Cadena ABC: Sanción extrema y desproporcionada

"Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato", respondió este lunes en un comunicado el grupo de medios paraguayo ABC.

Vera, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Paraguay, reconoció que sus dichos fueron impertinentes y ofreció disculpas al ente, a sus compañeros y a su familia.

"Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo", dijo en un video que posteó en sus redes sociales y en el que aparece visiblemente afectado por la medida. "No fui un buen ejemplo durante esos segundos", agregó.