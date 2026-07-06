Gobierno de Paraguay lamentó insultos racistas de senadora hacia Mbappé

El Gobierno de Paraguay reprobó este lunes los comentarios de la senadora Celeste Amarilla hacia Kylian Mbappé tras la derrota 1-0 de la "Albirroja" en el Mundial 2026 y aclaró que corresponden a una "responsabilidad individual" y ratificó su "histórica relación de amistad" y respeto hacia el pueblo francés.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se afirmó que las expresiones de Amarilla "son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" que el país sudamericano promueve.

"Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo", agregó la nota.

Además, el Ejecutivo reafirmó "su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación".

En ese sentido, expresó "su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones" y reiteró "su respeto hacia el pueblo francés, con el cual -aseguró- el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".

Poco antes, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana rechazó los dichos de la senadora y publicó las siguientes palabras en la red social X.