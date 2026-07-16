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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Gobierno de Reino Unido: "El Mundial no es nuestro, pero las Malvinas sí lo son"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Nuestra postura no ha cambiado (...) nunca flaqueará", indicaron desde la oficina del Primer Ministro.

Gobierno de Reino Unido:
 EFE / Agencia Xinhua
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Desde el interior del gobierno de Reino Unido respondieron al bullado lienzo de "las Malvinas son argentinas" que desplegó la selección trasandina luego de vencer a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, con una dura frase sobre el conflicto bilateral en torno a la soberanía de aquel territorio.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas (Falklands) definitivamente sí lo son", dijo un portavoz del primer ministro Keir Starmer, en declaraciones reproducidas por la BBC, The Telegraph, Sky Sports y la emisora pública irlandesa RTÉ.

El equipo de Starmer también reafirmó que "nuestra postura no ha cambiado, la autodeterminación recae en los isleños y nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará", en referencia al plebiscito realizado en 2013 y que arrojó un 99.83 por ciento a favor de seguir bajo la bandera del país europeo.

Además, declararon que cualquier medida disciplinaria contra la selección de Argentina "es un asunto de la FIFA", aunque ya se elevó un reclamo al ente rector del fútbol para que inicie una investigación.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, dijo que es"una verdadera lástima que la gente no pudiera centrarse en el fútbol". Agregó ante el parlamento que "no tenemos absolutamente ninguna duda sobre nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y las zonas marítimas circundantes".

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