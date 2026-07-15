Argentina arriesga sanción por lienzo sobre las Malvinas tras victoria sobre Inglaterra

La selección de Argentina, que clasificó a la final del Mundial 2026, arriesga sanciones de la FIFA por el lienzo que desplegaron Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez que decía "Las Malvinas son argentinas", justo tras la victoria sobre Inglaterra en Atlanta, un mensaje que puede ser considerado de tono político.

De acuerdo a las reglas de la FIFA, está prohibida la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos en los partidos, y se contemplan sanciones para jugadores, federaciones y asociaciones si se infringen estas normas.

Según explicó el medio Clarín, las consecuencias van desde una advertencia hasta multas económicas para la AFA o los futbolistas involucrados.

La suspensión deportiva también figura, aunque para casos graves y reiterados.

Un antecedente a considerar en este caso ocurrió en el Mundial en Rusia 2018, en el triunfo de Suiza sobre Serbia. En ese partido, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con las manos el gesto del águila bicéfala de la bandera de Albania.

Este gesto fue considerado político, por el conflicto de Serbia y Kosovo, y la federación de la selección balcánica hizo la denuncia a la FIFA, acusando provocación.

Debido a esta situación, el Comité Disciplinario de la FIFA analizó el caso y los dos jugadores involucrados fueron multados con 10 mil francos suizos (más de 12 mil dólares).

Además, en este Mundial en Norteamérica, el técnico de Egipto, Hossam Hassan, celebró con una bandera de Palestina la clasificación a octavos de final. La FIFA, de momento, no ha anunciado medidas al respecto.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) ante España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.