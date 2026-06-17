Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago9.9°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Harry Kane pasó al frente como el jugador con más goles de penal en Mundiales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El inglés se despegó en la cima de la tabla histórica tras un empate múltiple.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también están en carrera por el récord.

Harry Kane pasó al frente como el jugador con más goles de penal en Mundiales
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El artillero inglés Harry Kane abrió la cuenta para Inglaterra ante Croacia en el debut por el Mundial 2026, con un penal que lo ubicó en exclusiva como el jugador con más anotaciones desde esa vía en la historia de la cita planetaria.

La diana al minuto 12 de partido significó el quinto gol de penal de Kane en Copas del Mundo, despegándose de los argentinos Gabriel Batistuta y Lionel Messi, el portugués Eusebio y el neerlandés Rob Rensenbrink, con quienes estaba empatado a cuatro tantos.

Los Récords Mundiales Guinness destacaron la estadística batida por el "9" inglés a través de redes sociales, aprovechando de aclarar que este registro no contabiliza las tandas de penales.

Máximos anotadores de penal en la historia de los Mundiales:

  • Harry Kane (Inglaterra): 5 goles*
  • Lionel Messi (Argentina): 4 goles*
  • Gabriel Batistuta (Argentina): 4 goles
  • Eusébio (Portugal): 4 goles
  • Rob Resenbrink (Países Bajos): 4 goles
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles*
  • Antoine Griezmann (Francia): 3 goles
  • Fernando Hierro (España): 3 goles
  • Hristo Stoichkov (Bulgaria): 3 goles
  • Mile Jedinak (Australia): 3 goles
  • Johan Neeskens (Países Bajos): 3 goles

(*) Jugadores en competencia en el Mundial 2026

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada