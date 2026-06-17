Harry Kane pasó al frente como el jugador con más goles de penal en Mundiales

El artillero inglés Harry Kane abrió la cuenta para Inglaterra ante Croacia en el debut por el Mundial 2026, con un penal que lo ubicó en exclusiva como el jugador con más anotaciones desde esa vía en la historia de la cita planetaria.

La diana al minuto 12 de partido significó el quinto gol de penal de Kane en Copas del Mundo, despegándose de los argentinos Gabriel Batistuta y Lionel Messi, el portugués Eusebio y el neerlandés Rob Rensenbrink, con quienes estaba empatado a cuatro tantos.

Los Récords Mundiales Guinness destacaron la estadística batida por el "9" inglés a través de redes sociales, aprovechando de aclarar que este registro no contabiliza las tandas de penales.

Máximos anotadores de penal en la historia de los Mundiales:

Harry Kane (Inglaterra): 5 goles*

Lionel Messi (Argentina): 4 goles *

(Argentina): 4 goles Gabriel Batistuta (Argentina): 4 goles

Eusébio (Portugal): 4 goles

Rob Resenbrink (Países Bajos): 4 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles *

(Portugal): 3 goles Antoine Griezmann (Francia): 3 goles

Fernando Hierro (España): 3 goles

Hristo Stoichkov (Bulgaria): 3 goles

Mile Jedinak (Australia): 3 goles

Johan Neeskens (Países Bajos): 3 goles

(*) Jugadores en competencia en el Mundial 2026