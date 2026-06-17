Harry Kane pasó al frente como el jugador con más goles de penal en Mundiales
El inglés se despegó en la cima de la tabla histórica tras un empate múltiple.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también están en carrera por el récord.
El inglés se despegó en la cima de la tabla histórica tras un empate múltiple.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también están en carrera por el récord.
El artillero inglés Harry Kane abrió la cuenta para Inglaterra ante Croacia en el debut por el Mundial 2026, con un penal que lo ubicó en exclusiva como el jugador con más anotaciones desde esa vía en la historia de la cita planetaria.
La diana al minuto 12 de partido significó el quinto gol de penal de Kane en Copas del Mundo, despegándose de los argentinos Gabriel Batistuta y Lionel Messi, el portugués Eusebio y el neerlandés Rob Rensenbrink, con quienes estaba empatado a cuatro tantos.
Los Récords Mundiales Guinness destacaron la estadística batida por el "9" inglés a través de redes sociales, aprovechando de aclarar que este registro no contabiliza las tandas de penales.
Máximos anotadores de penal en la historia de los Mundiales:
(*) Jugadores en competencia en el Mundial 2026