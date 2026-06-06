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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

"Hemos predicho cuatro seguidas": EA Sports dio a su campeón para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La reconocida empresa de videojuegos se sumó a la fiebre mundialista pese a no tener la licencia de la FIFA.

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A días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, la popular saga de videojuegos de fútbol EA Sports FC predijo al campeón del torneo mediante una simulación.

La otrora desarrolladora oficial de la FIFA arrojó que España será el monarca del certamen; sumándose a otras prediccioines en la previa del partido inaugural.

A través de redes sociales, EA Sports se jactó de haber predecido correctamente a los últimos cuatro ganadores de la cita planetaria, cuando aún tenía la licencia de la FIFA, que por desacuerdos económicos venció en 2023 y dio paso a un nuevo título mundialista oficial de la mano de Netflix Games.

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