El reconocido hincha de República Democrática del Congo "Lumumba Vea" generó cierta polémica al aparecer caracterizado en un anuncio de Rexona a través de redes sociales, tras la visibilidad obtenida en el Mundial 2026.

Michel Kuka Mboladinga, famoso por caracterizarse como el héroe nacional Patrice Lumumba para ver los partidos como si fuese una estatua, realizó su pose con una lata del desodorante en mano, junto a un slogan publicitario.

Mientras varios defendieron a Mboladinga, otro sector en redes sociales cuestionó el uso de la caracterización del mártir para lucrar, especialmente por el trasfondo histórico de la marca.

William Lever, creador de una de las empresas que dieron vida a la multinacional Unilever en 1929, creó la Huileries du Congo belge (HCB), una subsidiaria para obtener aceite de palma para la elaboración de jabón.

La empresa, cuyo nombre cambió en 1960 tras la independencia de Congo Belga para ser la actual RD del Congo, utilizó esclavos y tuvo gran relación con el gobierno colonial de Bélgica.

Así, se generó debate en torno a usar la imagen de Lumumba para promocionar una marca vinculada a un oscuro pasado de su país y a un gobierno europeo que, junto a Estados Unidos, asesinó al nacionalista y exPrimer Ministro, haciendo desaparecer su cuerpo con ácido sulfúrico y fuego hasta dejar como único resto un diente.