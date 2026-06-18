Hinchada inglesa se lució con canción de Oasis por el triunfo ante Croacia

El victorioso estreno de Inglaterra en la Copa del Mundo ante Croacia no solo dejó dividendos deportivos sino que también propició un emotivo momento con la hinchada como protagonista.

Tras el pitazo final que decretó el triunfo inglés, la organización del estadio hizo sonar a través de los altoparlantes el clásico "Wonderwall", la icónica canción de la banda de Manchester, Oasis.

Y la respuesta del público no se hizo esperar. Miles de seguidores ingleses presentes en las tribunas, sumados a los propios futbolistas sobre el terreno de juego, unieron sus voces para interpretar el tema, generando una atmósfera que rápidamente se viralizó en redes sociales como una de las postales más destacadas de la jornada.

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