Chile destaca como uno de los países más pacíficos de América Latina, según estudio

Chile se posicionó como el segundo país más pacífico de Sudamérica y escaló al puesto 52 del mundo en el Índice Global de Paz 2026, informe elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), que destacó al país como el que más avanzó en la región durante el último año.

La medición mostró una mejora de 0,8% para Chile, lo que le permitió subir ocho posiciones en el ranking mundial y mantenerse entre los países con mejores indicadores de seguridad del continente. El informe atribuyó este resultado principalmente a avances en seguridad y protección, con una disminución de las manifestaciones violentas y una mejora en el indicador de importación de armas.

Pese a ese avance, el reporte advirtió que la tasa de homicidios en Chile se ha triplicado desde 2017. Aun así, sostuvo que el país continúa entre los más pacíficos de América Latina. En Sudamérica, solo fue superado por Uruguay, que ocupó el puesto 43 a nivel global.

El estudio también reveló un deterioro general en la región, ya que ocho de los once países sudamericanos retrocedieron en sus niveles de paz durante el último año, mientras que solo tres registraron mejoras. Según el análisis, el principal factor detrás de esta caída fue el aumento de los conflictos internos.

Colombia volvió a ubicarse como el país menos pacífico de Sudamérica, al situarse en el puesto 141 del ranking mundial. El informe vinculó ese resultado a la violencia generada por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las FARC en la región del Catatumbo, hechos que dejaron más de un centenar de muertos y miles de desplazados.

Argentina, en tanto, registró el mayor retroceso de la región, con una caída de 6,1% en la medición. El organismo explicó que el deterioro estuvo relacionado con las protestas y la tensión social derivadas de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno durante 2025, escenario que incluyó manifestaciones masivas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.