Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago16.0°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Hinchas colombianos consolaron a un niño uzbeko que lloró en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La secuencia conmovió a los seguidores del fútbol en redes sociales.

Hinchas colombianos consolaron a un niño uzbeko que lloró en el Mundial
 Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un emotivo registro se viralizó en el cierre de la primera fecha del Mundial 2026, con un grupo de hinchas colombianos consolando a un pequeño seguidor uzbeko durante el triunfo del cuadro sudamericano por 3-1.

El video mostró al pequeño llorando junto a una alcancía con la forma de la Copa del Mundo. Los colombianos a su alrededor trataron de animarlo al grito de "¡Uzbekistán, Uzbekistán!".

- Revisa el momento:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada