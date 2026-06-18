Hinchas colombianos consolaron a un niño uzbeko que lloró en el Mundial

Un emotivo registro se viralizó en el cierre de la primera fecha del Mundial 2026, con un grupo de hinchas colombianos consolando a un pequeño seguidor uzbeko durante el triunfo del cuadro sudamericano por 3-1.

El video mostró al pequeño llorando junto a una alcancía con la forma de la Copa del Mundo. Los colombianos a su alrededor trataron de animarlo al grito de "¡Uzbekistán, Uzbekistán!".

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