Hinchas de Inglaterra y Croacia bebieron más de 45.000 cervezas en un bar cercano al estadio

Los 'sedientos' aficionados que acudieron a Arlington para ver el partido entre Inglaterra y Croacia en el debut por el Mundial 2026 el miércoles recién pasado se bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al Estadio AT&T; llamado por la FIFA "Estadio Dallas" mientras se desarrolla el torneo.

El local Texas Live!, ubicado a tan solo 550 metros del recinto, destacó que vendió más cervezas que lo que suele ser habitual en un partido de play-offs de los Dallas Cowboys.

Las altas temperaturas propiciaron que los seguidores de ambos equipos se refugiasen en bares antes del comienzo del partido.

La presencia de los hinchas ingleses también se notó en la ciudad de Dallas, más concretamente en el Londoner Pub, local de inspiración británica, que se vio desbordado por los seguidores del conjunto de Los Tres Leones, que se bebieron 5.000 cervezas la noche del sábado y fue complicado desalojarlos.