Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.7°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Hinchas obligaron a evacuar sala de cine en México: Activaron el extintor tras un gol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La euforia terminó con la transmisión del partido ante Ecuador suspendida.

Hinchas obligaron a evacuar sala de cine en México: Activaron el extintor tras un gol
 Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Mundial 2026 sigue sumando imágenes inesperadas con la desatada celebración de hinchas mexicanos que terminó con una sala de cine evacuada en pleno partido de dieciseisavos de final ante Ecuador.

Según los reportes de la prensa local, los fanáticos activaron el extintor de la Sala 1 del Cinépolis de Ciudad Obregón, Sonora, tras uno de los goles mexicanos.

El polvo químico del extintor comenzó a colmar la sala que estaba proyectando el partido, por lo que otros seguidores de inmediato hicieron abandono tapándose la nariz y la boca.

Aunque no se registraron heridos ni afectados por el material químico, el cine activó su protocolo de seguridad: La transmisión del partido fue suspendida para completar la evacuación.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada