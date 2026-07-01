Hinchas obligaron a evacuar sala de cine en México: Activaron el extintor tras un gol

El Mundial 2026 sigue sumando imágenes inesperadas con la desatada celebración de hinchas mexicanos que terminó con una sala de cine evacuada en pleno partido de dieciseisavos de final ante Ecuador.

Según los reportes de la prensa local, los fanáticos activaron el extintor de la Sala 1 del Cinépolis de Ciudad Obregón, Sonora, tras uno de los goles mexicanos.

El polvo químico del extintor comenzó a colmar la sala que estaba proyectando el partido, por lo que otros seguidores de inmediato hicieron abandono tapándose la nariz y la boca.

Aunque no se registraron heridos ni afectados por el material químico, el cine activó su protocolo de seguridad: La transmisión del partido fue suspendida para completar la evacuación.