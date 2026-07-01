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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Impactante: DT de RD del Congo se enteró de la muerte de su padre en rueda de prensa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un periodista le informó a Sebastien Desabre después de la derrota con Inglaterra.

Impactante: DT de RD del Congo se enteró de la muerte de su padre en rueda de prensa
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Una impactante situación ocurrió este miércoles tras la derrota de República Democrática del Congo ante Inglaterra en Atlanta, en los dieciseisavos de final del Mundial, ya que el técnico de los africanos, el francés Sebastien Desabre, se enteró en la rueda de prensa del fallecimiento de su padre.

Mientras el francés atendía las preguntas de los medios, el encargado de prensa de RD deL Congo interrumpió para anunciar que "el entrenador ha perdido a su padre, nuestro más sentido pésame".

Desabre reaccionó con incredulidad y agradeció las condolencias, aunque miró con molestia al periodista que le informó de esta delicada situación en ese contexto.

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