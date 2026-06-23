Infantino defendió las pausas de hidratación: La FIFA no gana absolutamente nada con esto

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes las pausas obligatorias de hidratación, introducidas en todos los encuentros de este Mundial "por el calor" y destacó que la medida es "igual para todos".

"El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor", explicó Infantino en una entrevista con EFE en Nueva York, y añadió que "en un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante".

Seguido a ello, agregó: "Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas".

Ante las sospechas de que las interrupciones puedan obedecer a intereses comerciales o televisivos, Infantino fue tajante: "La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva".