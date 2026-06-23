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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Infantino defendió las pausas de hidratación: La FIFA no gana absolutamente nada con esto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Para nosotros es una cuestión puramente deportiva, aclaró respecto a las sospechas de que las interrupciones puedan obedecer a intereses comerciales.

Infantino defendió las pausas de hidratación: La FIFA no gana absolutamente nada con esto
 EFE
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes las pausas obligatorias de hidratación, introducidas en todos los encuentros de este Mundial "por el calor" y destacó que la medida es "igual para todos".

"El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor", explicó Infantino en una entrevista con EFE en Nueva York, y añadió que "en un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante".

Seguido a ello, agregó: "Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas".

Ante las sospechas de que las interrupciones puedan obedecer a intereses comerciales o televisivos, Infantino fue tajante: "La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva".

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