Inglaterra sufrió el robo de zapatos y equipamiento en EE.UU. antes de su debut en el Mundial

A la lista de hitos fuera de la cancha en el incipiente Mundial 2026 se sumó el robo que sufrió la selección de Inglaterra, perdiendo implementos como zapatos de fútbol durante el traslado a su campamento en Kansas City, Estados Unidos.

Tras sus últimos amistosos el conjunto inglés envió sus equipaciones desde West Palm Beach, Florida, hasta la Swope Soccer Village, que será su centro de operaciones durante la cita planetaria.

Sin embargo, en el trayecto desaparecieron botines, balones oficiales y equipamiento vital para los entrenamientos, según lo reportado por Daily Mail y posteriormente reafirmado por medios como la BBC y The Guardian.

De acuerdo al primer periódico mencionado, algunas fuentes mencionan que "solo quedó un balón de fútbol". En tanto, el personal del equipo inglés trabaja para hacer el catastro de las pérdidas y tratar de dar con su paradero.

The Mirror señaló que la policía de Kansas City ya ha realizado dos detenciones en el marco de la investigación, mientras la Federación Inglesa de Fútbol (The FA) ha guardado silencio ante las consultas de diversos medios de comunicación de su país.

Este increíble e insólito revés en tierras norteamericanas llega a cuatro días del debut de Inglaterra en la Copa, ante Croacia el miércoles 17 de junio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT).