Irán denunció que la visa de un jugador de la selección expiró tras entrar a Estados Unidos

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) denunció este martes que la visa para entrar en Estados Unidos del jugador Mehdi Torabi expiró tras ingresar al país y debe renovarla para el siguiente partido del 21 de junio ante Bélgica.

El organismo indicó que el resto de jugadores cuentan con visados de entrada múltiple para viajar, pero el del atacante de 21 años sólo tenía validez para una entrada, que se usó para el partido disputado ante Nueva Zelanda.

Esto se debe a que la selección del país asiático estableció la ciudad de Tijuana, en México, como su centro de operaciones durante el Mundial tras los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

La FFI denunció además antes del comienzo del campeonato que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los iraníes a los partidos del Mundial.