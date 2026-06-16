Caso Monsalve: Tribunal amplió plazo de investigación en 60 días

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este martes ampliar el plazo de la investigación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por los presuntos delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna.

El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, informó que el Ministerio Público "pidió 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero y, por tanto, pedimos -por tal motivo- la ampliación y así accedió el tribunal".

Fue el 20 de mayo cuando la defensa y la Fiscalía pidieron ampliar el plazo de la indagatoria, argumentando que todavía quedan diligencias pendientes, consignó La Tercera.

El medio precisó que las pesquisas están vinculadas a la revisión de las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico (donde concurrió Monsalve con la denunciante, previo al supuesto delito), la obtención de los chats de Whatsapp de la víctima con cercanos antes del almuerzo, y lograr la ubicación del garzón que los atendió el día en que ocurrieron los hechos, el 22 de septiembre de 2024.

En ese sentido, el defensor penal público Víctor Providel, representante del exsubsecretario, explicó que el Ministerio Público y la defensa "interpretamos en el mismo sentido de que habían diligencias que no se alcanzaron a realizar durante esta etapa de 120 días, que requerían más tiempo".

"También estamos de acuerdo que 60 días parece un plazo razonable para poder terminarla y avanzar en ella", subrayó.