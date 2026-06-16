¿Salvavidas de Quiroz a Grau?: "Las proyecciones nunca son exactas en economía"

El abogado Patricio Zapata, quien lidera la defensa frente a la reciente acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, se presentó este martes ante la comisión revisora en la Cámara de Diputados para ingresar formalmente la contestación del libelo.

El jurista presentó un documento de 160 páginas en el que se invoca la denominada "cuestión previa", argumentando que la acción impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y Partido Nacional Libertario no cumple con los requisitos mínimos de forma y fondo.

"Más allá de los esfuerzos y del derecho de los diputados acusadores, no logran en el escrito el mínimo para que la Cámara en su conjunto pueda pronunciarse de manera correcta y apropiada", enfatizó Zapata.

Para el abogado, "el problema principal de la acusación es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones y la infracción de normas constitucionales o legales".

"No basta con decir: 'el ministro fue ministro, bajo la gestión del ministro se dieron a conocer ciertos informes, estos informes tienen tales y cuales características', y citar después normas constitucionales y normas legales. La clave está en conectar estas dos cuestiones, (pero) castigar a alguien por violar una cuestión especulativa es injusto", puntualizó el defensor.

Quiroz: "Las proyecciones nunca son exactas en economía"

La defensa de Grau solicitó, ante la comisión revisora del libelo, que también puedan asistir y exponer el actual director de Presupuestos y sus antecesores; además del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y extitulares de la cartera.

Consultado por la AC en los pasillos del Congreso, el actual jefe de la billetera fiscal optó por la cautela y señaló que "nunca me he pronunciado sobre ese tema del ministro Grau, porque el Ministerio de Hacienda ha buscado siempre estar por sobre ese tipo de acciones. Es una prerrogativa de los parlamentarios".

Sin embargo, Quiroz dejó una frase que podría ser clave para la defensa de Grau: "Las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Si es un argumento de la defensa, que así sea", enfatizó.

Respecto a su eventual citación a la comisión, Quiroz manifestó que asistirá solo si es requerido formalmente, mientras que la bancada del Partido de la Gente (PDG) aún mantiene en suspenso su voto, argumentando que tomará una decisión colectiva una vez que el proceso avance.

Oposición evalúa contraofensiva

Desde la oposición, diputados del Frente Amplio y el Partido Socialista evalúan una contraofensiva contra el ministro de Hacienda.

"No vamos a validar ese argumento para poder acusar a ningún ministro de Hacienda en el futuro por la misma causal. Sin embargo, lo que hemos visto en la reunión que hemos sostenido con organizaciones de la educación y salud sí constituyen infracciones que, eventualmente, ha cometido el ministro de Hacienda y que son relevantes para los chilenos y chilenas", aseveró el diputado Juan Santana (PS).

En tanto, el diputado Jorge Brito (FA) advirtió que si se aplica el mismo criterio utilizado contra Grau, Quiroz podría enfrentar un escenario similar debido a las constantes correcciones en sus proyecciones económicas.