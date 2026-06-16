Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

José Luis Villanueva visitó la concentración de Uzbekistán en medio del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exdelantero tuvo un exitoso paso por Bunyodkor entre 2008 y 2010.

José Luis Villanueva visitó la concentración de Uzbekistán en medio del Mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exdelantero nacional José Luis Villanueva aprovechó su estadía en Norteamérica durante el Mundial 2026 para visitar la concentración de la selección de Uzbekistán, país donde es recordado como una figura.

"Joselo" compartió con miembros del staff y conocidos de su etapa en el fútbol asiático, registro que quedó inmortalizado en redes sociales con un afectuoso: "Fue un placer verte, amigo".

Imagen foto_00000001

Villanueva tuvo un exitoso paso por Bunyodkor entre 2008 y 2010, periodo en el que se coronó campeón de Liga y Copa, dejando una huella en el país.

En lo deportivo, el combinado de Uzbekistán se prepara para un duelo clave frente a Colombia en el Estadio Azteca por el Grupo G del Mundial este 17 de junio a las 22:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada