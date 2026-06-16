José Luis Villanueva visitó la concentración de Uzbekistán en medio del Mundial

El exdelantero nacional José Luis Villanueva aprovechó su estadía en Norteamérica durante el Mundial 2026 para visitar la concentración de la selección de Uzbekistán, país donde es recordado como una figura.

"Joselo" compartió con miembros del staff y conocidos de su etapa en el fútbol asiático, registro que quedó inmortalizado en redes sociales con un afectuoso: "Fue un placer verte, amigo".

Villanueva tuvo un exitoso paso por Bunyodkor entre 2008 y 2010, periodo en el que se coronó campeón de Liga y Copa, dejando una huella en el país.

En lo deportivo, el combinado de Uzbekistán se prepara para un duelo clave frente a Colombia en el Estadio Azteca por el Grupo G del Mundial este 17 de junio a las 22:00 horas.