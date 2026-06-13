Joseph Blatter fustigó a Infantino por caso de árbitro somalí en el Mundial 2026

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter cuestionó la situación que afectó al árbitro somalí Omar Artan en el Mundial 2026 y apuntó contra una de las obligaciones que deben cumplir los países anfitriones del torneo.

A través de su cuenta en X, el ex dirigente sostuvo que "un país anfitrión de una Copa Mundial de la FIFA debe garantizar dos principios fundamentales: La seguridad del país y la entrada sin restricciones de todos los equipos, oficiales y árbitros calificados".

En esa línea, Blatter agregó que "el caso del árbitro Omar Artan, de Somalia, va contra una de estas obligaciones", antes de remarcar que "FIFA nunca debe comprometer la universalidad del fútbol".

La declaración del suizo surgió luego de que Artan, uno de los jueces designados para el certamen, quedara envuelto en una controversia vinculada a su ingreso a Estados Unidos, situación que abrió un nuevo debate sobre las exigencias migratorias y los compromisos deportivos de los organizadores.