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"La chica del Mundial está de vuelta": Ivana Knoll deslumbró en el Inglaterra-Croacia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La modelo llegó a Dallas para apoyar a su selección.
La modelo llegó a Dallas para apoyar a su selección.
La modelo croata Ivana Knoll acaparó miradas en Dallas durante el duelo de la selección de su país ante Inglaterra y en redes sociales afirmó que "la chica del Mundial está de vuelta".
Famosa especialmente tras el Mundial de Catar 2022, donde fue conocida como "Miss Croacia", la nacida en Estados Unidos se llenó de "me gusta" en Instagram, luciendo un traje albirrojo típico de su selección.