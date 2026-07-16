Medio español: Sanción a Argentina por lienzo sobre Malvinas llegará tras el final del Mundial

Tras la viralización del momento y reclamos ingleses, la FIFA abrirá un expediente disciplinario contra Argentina por el lienzo desplegado por jugadores trasandinos con la frase "las Malvinas son argentinas" durante los festejos post triunfo en la semifinal del Mundial 2026.

Las normas de la FIFA prohíben los mensajes de índole político, ideológico o religioso, además de haberse establecido para el referido encuentro una restricción específica sobre elementos relacionados al conflicto por la soberanía del archipiélago.

Con el paso de las horas, la radio emisora española COPE aseguró que las eventuales sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria llegarán una vez concluida la Copa del Mundo.

Esto quiere decir que los futbolistas trasandinos involucrados no corren riesgo de perderse el partido por el título ante España este domingo 19 de julio.

Cabe recordar que la Albiceleste arriesga castigos que pueden consistir en: Advertencias, multas o, en la medida más drástica, suspención deportiva.