Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Medio español: Sanción a Argentina por lienzo sobre Malvinas llegará tras el final del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según el reporte desde España, los trasandinos no corren peligro de perderse el duelo por el título.

Medio español: Sanción a Argentina por lienzo sobre Malvinas llegará tras el final del Mundial
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras la viralización del momento y reclamos ingleses, la FIFA abrirá un expediente disciplinario contra Argentina por el lienzo desplegado por jugadores trasandinos con la frase "las Malvinas son argentinas" durante los festejos post triunfo en la semifinal del Mundial 2026.

Las normas de la FIFA prohíben los mensajes de índole político, ideológico o religioso, además de haberse establecido para el referido encuentro una restricción específica sobre elementos relacionados al conflicto por la soberanía del archipiélago.

Con el paso de las horas, la radio emisora española COPE aseguró que las eventuales sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria llegarán una vez concluida la Copa del Mundo.

Esto quiere decir que los futbolistas trasandinos involucrados no corren riesgo de perderse el partido por el título ante España este domingo 19 de julio.

Cabe recordar que la Albiceleste arriesga castigos que pueden consistir en: Advertencias, multas o, en la medida más drástica, suspención deportiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada