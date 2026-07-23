Milei se sumó a la polémica sobre la selección argentina en el Mundial: "Nos tienen celos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se sumó a la polémica internacional alrededor de la selección argentina en el Mundial 2026 con varias publicaciones en redes sociales en las que aseguró que quienes critican a sus compatriotas tienen "celos".

El mandatario ultraderechista publicó el miércoles en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo".

Este jueves Milei continuó compartiendo publicaciones del mismo tipo, que aseguraban que "ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos".

También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve a Milei abriéndose la camisa para mostrar debajo el uniforme de la selección argentina de fútbol junto al mensaje '¡Viva la Argentina, carajo!'.

Durante el Mundial 2026, el presidente y todo su gabinete intentaron sumarse al apoyo y el agradecimiento popular en Argentina hacia el equipo de Leo Messi y del entrenador Lionel Scaloni, que logró llegar a la final ante España a fuerza de remontadas y goles agónicos, en especial ante Egipto por los octavos de final y ante Inglaterra por las semifinales.