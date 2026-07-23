Milei se sumó a la polémica sobre la selección argentina en el Mundial: "Nos tienen celos"
El mandatario trasandino ha publicado varios mensajes en sus redes sociales.
El mandatario trasandino ha publicado varios mensajes en sus redes sociales.
El presidente de Argentina, Javier Milei, se sumó a la polémica internacional alrededor de la selección argentina en el Mundial 2026 con varias publicaciones en redes sociales en las que aseguró que quienes critican a sus compatriotas tienen "celos".
El mandatario ultraderechista publicó el miércoles en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo".
Este jueves Milei continuó compartiendo publicaciones del mismo tipo, que aseguraban que "ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos".
También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve a Milei abriéndose la camisa para mostrar debajo el uniforme de la selección argentina de fútbol junto al mensaje '¡Viva la Argentina, carajo!'.
Durante el Mundial 2026, el presidente y todo su gabinete intentaron sumarse al apoyo y el agradecimiento popular en Argentina hacia el equipo de Leo Messi y del entrenador Lionel Scaloni, que logró llegar a la final ante España a fuerza de remontadas y goles agónicos, en especial ante Egipto por los octavos de final y ante Inglaterra por las semifinales.