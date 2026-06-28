Revelaron reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay tras eliminación: "Me dejaron solo"

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 como el peor tercero y Marcelo Bielsa, técnico de la Celeste, reprochó a los jugadores en su última reunión con el plantel, expresando su malestar por el clima de tensión que se vivió internamente en el equipo.

Según informó el periodista uruguayo Sebas Giovanelli en ESPN, el argentino encaró a los futbolista en la concentración de Plata del Carmen y les dijo "me dejaron solo", además de tener otros "duros pasajes" en su reflexión final.

El ambiente de Uruguay se tensionó más durante la derrota con España, cuando Bielsa sacó al capitán Federico Valverde.

Del mismo modo, hubo molestia de varios jugadores, ya que supuestamente la Asociación Uruguaya de Fútbol canceló los vuelos de retorno, provocando que el regreso de varios fuera en vuelos comerciales.

El ciclo de Bielsa terminó en Uruguay con la eliminación, con un balance de 37 partidos, 14 victorias, 15 empates y ocho derrotas.