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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú jugaron al "tontito" con Infantino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cracks del "Joga Bonito" de Brasil se divirtieron con el presidente de la FIFA.

Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú jugaron al
 Agencia Xinhua
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Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú, leyendas de Brasil, se divirtieron en el palco del Estadio de Filadelfia y jugaron un "tontito" con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mientras el Scratch enfrentaba a Haití en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Revisa el icónico momento de los cracks del "Joga Bonito": 

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