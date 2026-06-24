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Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú jugaron al "tontito" con Infantino
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los cracks del "Joga Bonito" de Brasil se divirtieron con el presidente de la FIFA.
Los cracks del "Joga Bonito" de Brasil se divirtieron con el presidente de la FIFA.
Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú, leyendas de Brasil, se divirtieron en el palco del Estadio de Filadelfia y jugaron un "tontito" con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mientras el Scratch enfrentaba a Haití en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.
Revisa el icónico momento de los cracks del "Joga Bonito":