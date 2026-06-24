Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú jugaron al "tontito" con Infantino

Ronaldo, Roberto Carlos y Cafú, leyendas de Brasil, se divirtieron en el palco del Estadio de Filadelfia y jugaron un "tontito" con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mientras el Scratch enfrentaba a Haití en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Revisa el icónico momento de los cracks del "Joga Bonito":