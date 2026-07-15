Senadora paraguaya festejó la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial

La senadora liberal paraguaya Celeste Amarilla volvió a encender la polémica tras la eliminación de la selección de Francia del Mundial 2026, celebrando la derrota de los dirigidos por Didier Deschamps y apuntando de manera indirecta a su capitán, Kylian Mbappé.

Minutos después de que España se convirtiera en el primer finalista de la cita mundialista al imponerse por 2-0 sobre el combinado francés, la legisladora utilizó su cuenta de Instagram -recientemente recuperada tras sufrir un hackeo- para manifestar su satisfacción por el resultado.

Amarilla compartió una imagen con el marcador final del encuentro acompañada por un meme que muestra a una niña con una sonrisa pícara, evitando agregar declaraciones escritas.

La reacción de la parlamentaria del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se enmarca en el conflicto internacional que protagonizó previamente con Kylian Mbappé.

La controversia comenzó luego de un partido entre Paraguay y Francia, tras el cual la senadora dirigió expresiones de tinte racista hacia el delantero de Real Madrid, lo que provocó el rechazo de diversos sectores y generó reacciones de autoridades internacionales en su momento. Con este reciente posteo, la legisladora paraguaya evidenció que la tensión con el futbolista galo sigue vigente.