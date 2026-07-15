Speed, de amenazado en Argentina a buscado por una poderosa banquera española

IShowSpeed volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial 2026. Días después de recibir una amenaza de Maxi López y sufrir insultos racistas de hinchas argentinos, el creador de contenido protagonizó un inesperado encuentro con Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Según publicó El País, la banquera española y Juan Roig, presidente de Mercadona, le pidieron una fotografía mientras transmitía en directo ante más de 200.000 espectadores desde el partido entre España y Francia.

Botín aprovechó la conversación para intentar convertir al estadounidense en uno de sus clientes. "Tienes que abrir una cuenta en Openbank", le señaló, antes de explicarle que Santander podía compararse con JP Morgan en Europa.

Roig, por su parte, presentó Mercadona como una especie de Walmart español. Speed escuchó sorprendido la presentación de los dos empresarios y respondió con un breve "guau".

El encuentro ocurrió pocos días después de otra polémica con Argentina. Speed asistió con la camiseta albiceleste al triunfo por 3-1 sobre Suiza y jugó con la fama de "mufa" que arrastra entre los hinchas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

Maxi López reaccionó en tono de broma, aunque con una fuerte advertencia. "Speed, vigilante, no te presentes más. Nos quisiste quemar anoche", lanzó el exdelantero, para luego agregar: "Si te pones de nuevo la camiseta de Argentina te vamos a fajar".

Su relación con el público argentino ya venía marcada por un episodio más grave. Durante el partido ante Cabo Verde, una hincha le gritó "a llorar al zoológico", expresión racista que llevó a la FIFA a abrir una investigación y condenar públicamente lo ocurrido.

El streamer estadounidense suele vivir rodeado de episodios virales y polémicas. Su presencia en el fútbol creció de la mano de su fanatismo por Cristiano Ronaldo, cuyas celebraciones imita y a quien siguió durante años por distintos estadios.

Chile también formó parte de sus multitudinarias giras. En enero de 2025 recorrió Santiago y compartió con Arturo Vidal. Ambos jugaron con una pelota, bailaron cueca y el volante le regaló una camiseta de Colo Colo antes de despedirse.