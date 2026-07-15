Speed vio el partido con la camiseta de Inglaterra y recibió proyectiles por parte de hinchas argentinos

El youtuber estadounidense IShowSpeed recibió proyectiles por parte de hinchas argentinos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, mientras se disputaba la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.

El reconocido creador de contenido estaba con la camiseta de los "tres leones" y la bandera de Inglaterra pintada en su cuerpo. Esto terminó provocando a los fanáticos, que no dudaron en lanzarle vasos mientras transmitía en vivo en su canal de YouTube.

En reiteradas ocasiones, tuvo que repetir frases como "Tranquilos. No tienen que tirar cosas" o "deja de tirar cosas, hermano! ¡Deja de tirar cosas".

Además, el caso de IShowSpeed con hinchas argentinos volvió a poner el foco el racismo en el fútbol. FIFA ya se encuentra investigando varios incidentes ocurridos en partidos anteriores, precisamente por este tipo de conductas.