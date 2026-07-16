Sudáfrica homenajeó al futbolista Jayden Adams tras su muerte después de jugar el Mundial

Familiares, compañeros, dirigentes y aficionados rinden homenaje este jueves al futbolista sudafricano Jayden Adams, futbolista de Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el pasado sábado a los 25 años, casi dos semanas después de disputar el Mundial de 2026.

El tributo fue organizado conjuntamente por la familia, el Mamelodi Sundowns, la agencia Forward Zone, que representaba al jugador, y otros actores del fútbol sudafricano, según explicó el portavoz familiar y amigo íntimo de Adams, Brendine Johnson.

Al acto fueron invitados representantes de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), clubes del país, compañeros, familiares y otros actores que acompañaron el desarrollo deportivo y personal del centrocampista.

Llamadas de Messi y Ronaldo

Según el portavoz, la familia recibió llamadas y mensajes de figuras del fútbol internacional, incluidos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de la SAFA, Danny Jordan; y estrellas como el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el noruego Erling Haaland.

"Es un gran golpe para todos. Entendemos que hay muchas preguntas, pero lo que la familia necesita ahora es el mismo apoyo que se le daba a él en la cancha", añadió.

Johnson señaló que la fecha propuesta para el funeral es el 25 de julio y explicó que la familia remitió información al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a la espera de una respuesta sobre la posibilidad de que las exequias sean "funeral provincial", honor reconocido que aprueba el jefe del Estado.